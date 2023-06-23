Медведев — Баутиста-Агут: букмекеры назвали фаворита матча турнира ATP в Галле

23 июня состоится матч 1/4 финала турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают Даниила Медведева. Сделать ставку на победу россиянина можно с коэффициентом 1.32. Успех 35-летнего испанца идёт за 3.42.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на победу Медведева с форой (-3.5) гейма можно за 1.88, а фору (+3.5) на Баутиста-Агута оценили коэффициентом 1.92. Общий тотал меньше 22.5 гейма оценили коэффициентом 1.87, а тотал больше 22.5 — в 1.92.

Победитель этого матча в полуфинале турнира в Галле встретится с сильнейшим теннисистом в паре Андрей Рублёв — Таллон Грикспор. Медведев и Баутиста-Агут ранее встречались друг с другом шесть раз: четыре победы у испанца, дважды сильнее был россиянин.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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