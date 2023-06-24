Португалия — Нидерланды: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2023 U21

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Португалия — Нидерланды в рамках молодёжного чемпионата Европы.

Ставка: победа Нидерландов с форой (0) за 1.98.

«Голландцы провели сумасшедший матч с Бельгией. Давно не приходилось такого видеть – 32 удара на пару нанесли эти две команды, подали 21 угловой, но итоговый счёт 0:0. Но голландцы продемонстрировали, насколько это серьёзная команда в плане атакующих действий.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Португалии, то это достаточно именитая команда по персоналиям, но она откровенно провалила игру с Грузией. Грузия выглядела более тактически грамотнее, больше хотела победить и во всех смыслах выглядела лучше. Португальцы играли без желания, оставив удручающее впечатление.

Если сравнивать первые игры команд, то голландцы выглядели во всех аспектах лучше. Мне кажется, что именно они фавориты в предстоящей игре.

У меня два варианта на этот матч: победа Нидерландов с форой (0) и Х2 и тотал больше 1.5 гола. Мне кажется, что должна получиться интересная игра с моментами у португальских ворот», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 39.00.

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