Роберто Баутиста-Агут — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч в Галле

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Роберто Баутиста-Агут – Андрей Рублев.

Ставка: победа Рублёва 2:1 за 3.50.

«То, что испанец Баутиста-Агут обыграл в четвертьфинале Даниила Медведева, неожиданностью для нас не стало. Опытный испанец взял верх над россиянином – 7:5, 7:6. Теперь в полуфинале на пути восьмого сеяного 35-летнего Роберто стоит другой наш соотечественник Андрей Рублёв. Он имеет в Галле третий номер посева, а в четвертьфинале обыграл голландца Таллона Грикспора – 3:6, 6:3, 6:4.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мы уже отмечали, что Андрея сложно назвать специалистом по травяным кортам в том масштабе, которым в полной мере обладает его соперник. Но шансы у Рублёва на победу всё-таки выше, чем у Медведева. Начнём с того, что между собой полуфиналисты на траве ещё ни разу не играли. А значит, никакого психологического преимущества у Баутиста-Агута попросту нет. Хотя в девяти очных встречах представитель Пиренеев пять раз оказывался сильнее, в том числе и в их последней игре в январе этого года. Но это лишь будет сильнее мотивировать Рублёва на реванш. Андрей почувствовал уверенность в своих силах на быстрых кортах и способен выйти в финал. В трёх партиях он это сделает», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 39.00.

Александрова вышла в полуфинал турнира в Берлине из-за снятия Кудерметовой.

«Машина». Рублёв – о матче с Баутиста-Агутом.

Потапова – лидер сезона по количеству волевых побед.