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Грузия — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на игру молодёжного Евро-2023

Грузия — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на игру молодёжного Евро-2023
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Грузия — Бельгия.

Ставка: Бельгия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Грузины отличный первый матч провели. В первом матче турнира по всем компонентам обыграли сборную Португалии. Тактически и физически явно выглядели лучше и заслуженно победили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бельгия также понравилась по игре с Нидерландами. Тактически грамотная команда, прежде всего опасна в контратаках. Мне кажется, что здесь Грузии будет особенно сложно. Грузия будет играть без мяча, вторым номером. Бельгийцы с куда большим желанием играли в первой игре, чем португальцы с Грузией, плюс команда по уровню всё же выше. Сомневаюсь, что Грузия сможет во второй раз сыграть сенсационно, но и игра вряд ли будет результативной», — сказал Петросьян.

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Грузия U21
Не начался
Бельгия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 39.00.

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