Грузия — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на игру молодёжного Евро-2023

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Грузия — Бельгия.
Ставка: Бельгия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.
«Грузины отличный первый матч провели. В первом матче турнира по всем компонентам обыграли сборную Португалии. Тактически и физически явно выглядели лучше и заслуженно победили.
Бельгия также понравилась по игре с Нидерландами. Тактически грамотная команда, прежде всего опасна в контратаках. Мне кажется, что здесь Грузии будет особенно сложно. Грузия будет играть без мяча, вторым номером. Бельгийцы с куда большим желанием играли в первой игре, чем португальцы с Грузией, плюс команда по уровню всё же выше. Сомневаюсь, что Грузия сможет во второй раз сыграть сенсационно, но и игра вряд ли будет результативной», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 39.00.
«Сельта» объявила о назначении Рафы Бенитеса главным тренером команды.
«Коринтианс» подтвердил продажу Мантуана «Зениту».
«Спартак» готов продать Шамара Николсона.
- 24 июня 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00