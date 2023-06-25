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Рублёв — Бублик: букмекеры назвали фаворита финала турнира ATP в Галле

Рублёв — Бублик: букмекеры назвали фаворита финала турнира ATP в Галле
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Сегодня состоится финальный матч турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) в мужском одиночном разряде. Россиянин Андрей Рублёв разыграет трофей с представителем Казахстана Александром Бубликом. Начало матча намечено на 15:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом 25-летнего россиянина. На его победу предлагается поставить с коэффициентом 1.73. Успех Бублика оценили котировкой 2.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фора (-1.5) на Андрея идёт за 1.98, а фора (+1.5) на Александра — за 1.83. На тотал по геймам больше 24.5 ставки принимают с коэффициентом 1.87, а тотал меньше 24.5 идёт за 1.93.

Галле. Финал
25 июня 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Это будет четвёртая личная встреча двух теннисистов на турнирах категории ATP. Россиянин ранее трижды обыгрывал своего оппонента.

Экспресс с коэффициентом 20.90.

Бублик: когда встречаешься с такими топовыми игроками, как Зверев, нужно быть во всеоружии.

Янчук: Рублёв подходит для игры на траве больше, чем Медведев.

Рублёв: не ожидал, что сыграю в финале в Галле в этом году.

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