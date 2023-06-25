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Андрей Рублёв — Александр Бублик: ставка Надежды Петровой на финал турнира в Галле

Андрей Рублёв — Александр Бублик: ставка Надежды Петровой на финал турнира в Галле
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Галле Андрей РублёвАлександр Бублик.

Ставка: победа Рублёва за 1.75.

«В финале в немецком Галле встретятся старые знакомые Андрей Рублёв и Александр Бублик.

Лучшие прогнозы на сегодня.

26-летний казахстанский теннисист на траве играть любит и умеет. Да, выигранных турниров на этом покрытии у Александра нет, у него вообще всего один титул за карьеру, которая на профессиональном уровне длится уже более семи лет, но за последний год он выиграл на траве 10 матчей из 13. В полуфинале 48-я ракетка мира обыграл немца Александра Зверева в двух партиях – 6:3, 7:5, и видно, что он находится в хорошей форме.

Андрей Рублёв на быстром покрытии играет нечасто. И турнир в Галле для него первый за последний год. Так, дойдя до финала здесь, он пока за этот период ни разу не проигрывал, потому что больше нигде на травяные корты и не выходил. А в 1/2 финала он взял верх над неудобным для себя соперником из Испании Роберто Баутиста-Агутом – 6:3, 6:4. То есть свою игру на траве россиянин точно нашёл.

Галле. Финал
25 июня 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
3 		   
         
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В очных матчах с Бубликом у Рублёва есть преимущество. Он выиграл три встречи. Правда, все они были на харде и последняя случилась в 2020 году. Однако с тех пор класс россиянина вырос гораздо больше, чем у соперника. К примеру, в период с 2021 по 2023 год он стал обладателем шести титулов. Так что в предстоящем финале фаворитом является именно наш теннисист. Ставим на его победу», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 20.90.

Бублик: когда встречаешься с такими топовыми игроками, как Зверев, нужно быть во всеоружии.

Янчук: Рублёв подходит для игры на траве больше, чем Медведев.

Рублёв: не ожидал, что сыграю в финале в Галле в этом году.

Бублик ещё ни разу не выигрывал у нашего теннисиста:
Андрей Рублёв — Александр Бублик. Отомстил за Медведева и выиграет финал?
Андрей Рублёв — Александр Бублик. Отомстил за Медведева и выиграет финал?
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