Андрей Рублёв — Александр Бублик: ставка Надежды Петровой на финал турнира в Галле

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Галле Андрей Рублёв – Александр Бублик.

Ставка: победа Рублёва за 1.75.

«В финале в немецком Галле встретятся старые знакомые Андрей Рублёв и Александр Бублик.

Лучшие прогнозы на сегодня.

26-летний казахстанский теннисист на траве играть любит и умеет. Да, выигранных турниров на этом покрытии у Александра нет, у него вообще всего один титул за карьеру, которая на профессиональном уровне длится уже более семи лет, но за последний год он выиграл на траве 10 матчей из 13. В полуфинале 48-я ракетка мира обыграл немца Александра Зверева в двух партиях – 6:3, 7:5, и видно, что он находится в хорошей форме.

Андрей Рублёв на быстром покрытии играет нечасто. И турнир в Галле для него первый за последний год. Так, дойдя до финала здесь, он пока за этот период ни разу не проигрывал, потому что больше нигде на травяные корты и не выходил. А в 1/2 финала он взял верх над неудобным для себя соперником из Испании Роберто Баутиста-Агутом – 6:3, 6:4. То есть свою игру на траве россиянин точно нашёл.

В очных матчах с Бубликом у Рублёва есть преимущество. Он выиграл три встречи. Правда, все они были на харде и последняя случилась в 2020 году. Однако с тех пор класс россиянина вырос гораздо больше, чем у соперника. К примеру, в период с 2021 по 2023 год он стал обладателем шести титулов. Так что в предстоящем финале фаворитом является именно наш теннисист. Ставим на его победу», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 20.90.

Бублик: когда встречаешься с такими топовыми игроками, как Зверев, нужно быть во всеоружии.

Янчук: Рублёв подходит для игры на траве больше, чем Медведев.

Рублёв: не ожидал, что сыграю в финале в Галле в этом году.