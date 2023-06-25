Прогноз на матч чемпионата Беларуси «Сморгонь» — «Динамо» Минск с коэффициентом 11.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Беларуси «Сморгонь» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» со счётом 3:1 за 11.00.

«Сморгонь» по итогам прошлого сезона вышел в Высшую лигу и дал понять, что планирует здесь задержаться. Команда является крепким середняком, но все свои очки набирает дома – четыре из шести последних матчей в Островце (где игрались встречи первых туров) и Сморгони закончились победами. Однако соперник уровня минского «Динамо» приезжает только второй раз. Первый визит сильной команды закончился плачевно – 1:3 от «Шахтёра». Лишь в одной домашней встрече «Сморгонь» не смогла забить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» не только лидирует в чемпионате по набранным очкам, но и забила больше всех голов – 26 мячей в 11 играх. В команде подобрались атакующие игроки неплохого уровня, которые эффективно взаимозаменяют друг друга. Среди них выделяется 22-летний Владислав Морозов, который забил девять мячей в 11 матчах за клуб. «Динамо» выиграло три из четырёх последних матчей с разницей минимум два мяча. Учитывая уровень ближайшего соперника, предположим такой же исход. С учётом соотношения сил соперников можно рискнуть поставить на точный счёт 3:1 в пользу гостей.

Экспресс с коэффициентом 20.90.

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