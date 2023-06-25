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Чехия — Германия: во сколько начало игры молодёжного Евро-2023, прогнозы и ставки

Чехия — Германия: во сколько начало игры молодёжного Евро-2023, прогнозы и ставки
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25 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Чехия — Германия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.63. Успех чехов оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики считают, что матч Чехия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Чехия U21
Не начался
Германия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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