Чехия — Германия: во сколько начало игры молодёжного Евро-2023, прогнозы и ставки

25 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Чехия — Германия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.63. Успех чехов оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики считают, что матч Чехия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 20.90.

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