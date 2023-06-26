Португалия — Бельгия: когда матч Евро-2023 U21, кто фаворит, какие прогнозы

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Португалия — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 2.28. Успех бельгийцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.45.
Аналитики считают, что матч Португалия — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
Экспресс с коэффициентом 19.25.
Тренер-аналитик «Ариса»: Ярошиком интересовались клубы из топ-5 РПЛ.
Артета: следующий сезон будет самым сложным в истории АПЛ.
«Очень взволнован». Месси – о дебюте в MLS.
- 26 июня 2023
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 июня 2023
-
19:00
-
18:00