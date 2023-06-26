Португалия — Бельгия: когда матч Евро-2023 U21, кто фаворит, какие прогнозы

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Португалия — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 2.28. Успех бельгийцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Аналитики считают, что матч Португалия — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 19.25.

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