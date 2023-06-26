Португалия — Бельгия. Нужна только победа!

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Португалия — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 2.28. Успех бельгийцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Португалия — Бельгия 27 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Португалия — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Португалия — Бельгия (27.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Набирает обороты Евро-2023 U21. На 27 июня запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси померяются силами Португалия и Бельгия.

По итогам минувшего розыгрыша молодёжного чемпионата Европы сборная Португалии выиграла серебряные медали. С тех пор её состав практически не изменился. Да и главный тренер остался прежний — Руй Жорже. В теории португальцы должны прогрессировать, но на практике всё не так.

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Уступив в 1-м туре Грузии (0:2), сборная Португалии, судя по всему, утратила веру в свои силы. В матче 2-го тура она сыграла вничью с Нидерландами (1:1). Чаще владели инициативой «оранжевые». Они на порядок острее атаковали, а также нанесли больше ударов, в том числе в створ ворот.

Да и во всём остальном голландцы смотрелись предпочтительнее подопечных Жорже. Открыв счёт на 20-й минуте игры, португальцы окопались в обороне, за что впоследствии были наказаны. Если они также выступят во встрече заключительного тура, то непременно останутся за бортом плей-офф.

«Команда избранных» занимает последнее место в группе. Для того чтобы сохранить шансы на выход в 1/4 финала Евро-2023 U21, ей нужна только победа. Также немало будет зависеть от встречи между Грузией и Нидерландами. Если грузины проиграют, то португальцы лишатся возможности попасть в плей-офф.

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Удастся ли серебряному призёру Евро-2021 U21 обыграть сборную Бельгии? «Красные дьяволы» располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Во встречах 1-го и 2-го туров они сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Грузией (2:2). Пристального внимания заслуживают оба матча.

Результат игры с голландцами можно назвать закономерным, но вот счёт — отнюдь. Команды создали очень много моментов. В середине первого тайма полузащитник «оранжевых» Кеннет Тейлор с близкого расстояния попал в штангу. Также ближе к перерыву защитнику «красных дьяволов» Кони де Винтеру дважды пришлось выносить мяч с ленточки собственных ворот.

Были моменты и у бельгийцев. На старте второго тайма мяч после удара Юго Сике попал в перекладину. Помимо этого, шесть не самых простых ударов в створ отразил голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген. В результате именно он был признан главным героем встречи.

Матч с Грузией проходил похожим образом. Моментов было много с обеих сторон. Счёт говорит сам за себя. Упустили победу «красные дьяволы» из-за некачественной игры в обороне. К 50-й минуте они вели со счётом 2:0, но затем грузины стали давить ещё активнее, и вратарь бельгийцев Мартен Вандерворт оказался бессилен.

Стоит отметить, что Вандерворт и так старался как мог. Он парировал четыре удара в створ. Всё дело в том, что мощь атакующей линии у бельгийской молодёжной сборной превосходит уровень игры обороны. Поэтому предлагаем проверить «обе забьют» за коэффициент 1.72 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Чуть предпочтительнее смотрятся бельгийцы, так как они лучше сыграли с Грузией и Нидерландами. В то же время нельзя списывать серебряного призёра прошлого розыгрыша молодёжного чемпионата Европы.

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В квалификации на турнир португальцы проявили себя восхитительно. За 10 туров они забили 41 мяч. Думается, как минимум один гол «команда избранных» сумеет соорудить и в этот раз. В конце концов, грядущий матч — последняя возможность исправиться и попробовать выйти в плей-офф.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Португалия — Бельгия 27 июня 2023 года

У Португалии и Бельгии очень мощные линии нападения, но вот в обороне есть бреши. Из-за этого обе молодёжные сборные потеряли очки в матчах с Грузией и чуть не проиграли Нидерландам. Всё идёт к тому, что их очная встреча будет проходить на равных скоростях и завершится голами с обеих сторон. Мотивации предостаточно у обеих команд. Как-никак от результата игры зависит, кто отправится в плей-офф, а кто будет паковать чемоданы домой. На «обе забьют» в «Фонбет» дают 1.72, а ещё дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.72.

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