Португалия — Бельгия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!
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27 июня пройдёт матч группового этапа молодёжного чемпионата Европы Португалия — Бельгия. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
На двоих у двух мощных европейских сборных ни одной победы после второго тура группового этапа. Бельгийцы набрали два очка, а португальцы и вовсе только одно. Чтобы продолжить борьбу в плей-офф, и тем, и другим нужна победа. Кто сможет её одержать?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Португалия — Бельгия.
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