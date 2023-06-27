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Португалия — Бельгия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!

Португалия — Бельгия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!
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27 июня пройдёт матч группового этапа молодёжного чемпионата Европы Португалия — Бельгия. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

На двоих у двух мощных европейских сборных ни одной победы после второго тура группового этапа. Бельгийцы набрали два очка, а португальцы и вовсе только одно. Чтобы продолжить борьбу в плей-офф, и тем, и другим нужна победа. Кто сможет её одержать?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Португалия — Бельгия.

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