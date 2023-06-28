Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Израиль U21 – Чехия U21.

Ставка: победа Чехии за 2.29.

Сборная Чехии перед последним матчем группового этапа находится в выигрышной ситуации. Пусть место в плей-офф ей пока и не гарантировано, однако играть команда может без лишнего давления, ведь она сделала главное – обыграла сборную Германии. Победа над действующим чемпионом позволила чехам обрести право на ошибку, теперь им достаточно просто не проиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч с немцами показал, что в целом их несколько недооценивали – контратаки хороши, а оборона не проваливается слишком часто. Разумеется, сборной Израиля тоже есть что доказывать, так как для выхода в следующую стадию им необходимо чудо. У номинальных хозяев тоже неплохо работает нападение, однако с защитой проблем хватает – слишком много брака как в передачах, так и на стандартах.

В трёх из четырёх последних матчей во всех турнирах Израиль стабильно пропускал по два гола, столько же раз забивал и сам. Поэтому команде придётся играть агрессивно, чтобы постараться навязать чехам борьбу. И всё же даже для ничьей этого едва ли хватит. Сперва рассмотрим ставку на победу сборной Чехии с коэффициентом 2.29.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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