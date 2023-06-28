Прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Швейцария – Франция

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Швейцария U21 – Франция U21.

Ставка: победа Франции за 1.86.

Швейцария не стала довольствоваться ролью статиста и здорово проявила себя на групповом этапе. К несчастью, группа ей досталась очень тяжёлая, а поражение от итальянцев поставило на грань провала. Теперь, чтобы пройти дальше, «нейтралам» необходимо в последнем туре сыграть лучше «скуадры», но соперник у них будет гораздо тяжелее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Франция была одним из главных фаворитов турнира. Она привезла на Евро самый дорогой и звёздный состав практически без слабых мест. В первых турах французы ещё не успели себя проявить, как надо, но шесть очков в них набрали, пусть и не без помощи судей.

Швейцарцы демонстрировали яркий и атакующий футбол, могут попытаться сыграть так же и в матче с Францией, поскольку им необходимо побеждать. Если соперник не будет чрезмерно закрываться, а предложит французам открытый футбол, то у них будет гораздо больше шансов продемонстрировать свои сильные стороны и победить. Стоит присмотреться к ставке на победу Франции за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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