Швейцария — Франция. Третья победа кряду

Даже Элье Ваи вынужден ждать шанса проявить себя. Такая мощная команда у «трёхцветных»!

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Швейцария — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.82. Успех швейцарцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Швейцария — Франция 28 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Швейцария — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Швейцария — Франция (28.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Набирает обороты Евро-2023 U21. На 28 июня запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напока померяются силами Швейцария и Франция.

Швейцарская молодёжная сборная неплохо проявила себя во встречах 1-го и 2-го туров. Сначала она обыграла Норвегию (2:1), а затем обидно уступила Италии (2:3). Хотя незакономерным поражение во встрече с «лазурной командой» назвать нельзя. Уже после первого тайма «красные крестоносцы» уступали 0:3.

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Лишь за счёт того, что соперник расслабился, подопечные Патрика Рахмена сумели сократить отставание до минимального. Причём оба мяча забили практически сразу после начала второго тайма — на 47-й и 52-й минутах. Затем итальянцы снова перехватили инициативу и довели дело до победы.

Швейцарцы больше владели мячом, но конвертировать это преимущество в победу у них не получилось. «Красным крестоносцам» не хватило индивидуальных технических качеств для того, чтобы найти уязвимые места в обороне соперника в ключевой отрезок встречи.

Впрочем, это и неудивительно. У Швейцарии неплохо функционирует система воспитания молодых талантов, но уровень местного чемпионата невысок. У Италии и Франции значительно сильнее составы и совсем другого качества командная игра. Они выглядят явными фаворитами группы.

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Подрастающее поколение французской национальной команды выглядит весьма многообещающе. В квалификации Евро-2023 U21 она не знала себе равных. За 10 туров синие только два раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах одержали победы. За этот период времени они пропустили только пять мячей, а сами забили 31.

На групповом этапе «трёхцветные» пока также идут без поражений. Во встречах 1-го и 2-го туров они обыграли Италию (2:1) и Норвегию (1:0). У Сильвена Риполля очень богатый выбор. У него огромное количество талантливых футболистов, здорово проявивших себя в минувшем сезоне на клубном уровне.

Риполль пока что даже практически не использует главную атакующую силу молодёжной сборной Франции — Элье Ваи. 20-летний нападающий «Монпелье» в прошлом сезоне принял участие в 33 матчах Лиги 1, в которых отметился 19 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

За Ваи пристально наблюдают гранды европейского футбола. Но Риполль суммарно выделил вундеркинду только 41 минуту игрового времени во встречах с Италией и Норвегией. Это говорит о большой глубине состава «трёхцветных». Подобными ресурсами могут похвастаться разве что Англии и Италия.

К сожалению, в игре с Норвегией получил травму полузащитник «трёхцветных» Майкл Олисе, выступающий за «Кристал Пэлас». Он врезался в голкипера соперника и не смог продолжить матч. Потеря, мягко говоря, неприятная. С другой стороны, у Риполля наверняка найдётся замена выбывшему из-за повреждения футболисту.

Поставить на победу синих в грядущей встрече можно с коэффициентом 1.82. Возможно, швейцарцы сумеют совершить сенсацию или зацепиться за ничью. Однако во французов верится гораздо больше.

Сильвен Риполль руководит молодёжной сборной Франции уже больше пяти лет. Он пользуется огромным авторитетом у футболистов. Под его управлением синие дошли до полуфинала Евро-2019 и до 1/4 финала Евро-2021. В этот раз есть неплохие шансы выиграть медали.

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У швейцарцев менее опытный наставник и, соответственно, хуже поставлена комбинационная игра. Патрик Рахмен возглавил «красных крестоносцев» совсем недавно. Ранее из-за неудовлетворительного спортивного развития команды и отсутствия ясной перспективы его отправил в отставку «Базель».

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Швейцария — Франция 28 июня 2023 года

Сборная Швейцарии — непростой соперник. Во встречах с Норвегией и Италией она продемонстрировала наличие воли к победе. Однако у «красных крестоносцев» недостаточно сильный состав. Франция выглядят одним из главных фаворитов турнира. У неё шикарная глубина состава и отменного качества командная игра. Полагаем, «трёхцветные» не станут сбавлять обороты после двух побед подряд. В грядущем матче они имеют все шансы выиграть на классе.

Ставка: победа Франции за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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