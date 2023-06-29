Джейк Пол — Нейт Диаз: когда бой, где смотреть, кто фаворит, на кого ставить

6 августа состоится поединок по правилам бокса, в котором померяются силами известный блогер Джейк Пол и бывшая звезда UFC Нейт Диаз — младший брат другого известного бойца Ника Диаза. Бой будет длиться 10 раундов вместо запланированных восьми.

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Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 5:00 мск 6 августа 2023 года. Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Пол — Диаз на территории России нет.

Эксперты считают фаворитом Джейка Пола. Ставки на победу блогера принимаются с коэффициентом 1.34. Шансы Нейта Диаза оценили коэффициентом 3.50. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 20.0.

Экспресс с коэффициентом 15.13.

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