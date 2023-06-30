«Зенит» — «Нефтчи»: дата и время матча, где смотреть, кто фаворит

1 июля состоится матч предсезонного турнира «Зенит» – «Нефтчи». Начало – в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех азербайджанской команды оценивается аналитиками коэффициентом 11.5. Поставить на ничью предлагают за 6.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» – «Нефтчи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 01 июля 2023, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Нефтчи Баку, Азербайджан Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 23.80.

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