«Зенит» — «Нефтчи»: прогноз Тимура Журавеля на матч предсезонного турнира

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч предсезонного турнира «Зенит» — «Нефтчи».

Ставка: «Нефтчи» забьёт за 1.85.

«Предсезонные турниры самые трудные для прогнозов, как и товарищеские матчи. Это первая товарищеская игра для «Зенита» на домашнем турнире с «Нефтчи».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас бакинская команда не первая в азербайджанском чемпионате, а третья последнего сезона. Тем не менее «Нефтчи» — это бренд, это память для болельщиков со стажем. Лично у меня никакой памяти и никакого знания о «Нефтчи» нет.

Мне кажется, что для бакинской команды приезд на «Газпром арену» — это событие. Для «Зенита» начало сезона — это тоже событие, но не стоит забывать, что триумф и разъезд легионеров — это важный фактор. Погоду в нынешнем «Зените» делают бразильцы, а они пока ещё не собрались, поэтому состав вряд ли можно спрогнозировать, а значит, матч будет вкатывающим, такая себе двухсторонка на сборах. Для тренера это будет прикидочная информация.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 01 июля 2023, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Нефтчи Баку, Азербайджан Кто победит в основное время? П1 X П2

Я прогнозирую гол «Нефтчи». Мне кажется, что амбиции гостей, их явно приподнятое настроение позволят сыграть открыто и настойчиво впереди. «Зенит», который только выбрался из отпуска в непонятном составе, вряд ли сможет сыграть «на ноль», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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