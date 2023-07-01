Грузия — Израиль: во сколько начало матча Евро-2023 U21, кто фаворит, какие прогнозы

1 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2023 U21 Грузия — Израиль. Начало игры — в 19:00 мск.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 2.20. Успех израильтян оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.40.
Аналитики считают, что матч Грузия — Израиль не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
Экспресс с коэффициентом 6.82.
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