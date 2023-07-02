Англия — Португалия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!
Поделиться
2 июля пройдёт матч группового этапа молодёжного чемпионата Европы Англия — Португалия. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Англичане прошли групповой этап на одном дыхании, а вот португальцы решили свои проблемы только в последнем матче. Команда Руя Жорже прошла в 1/4 финала со скрипом. Увидим ли мы чудесное преображение команды?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Англия — Португалия.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
10:00
- 1 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
Партнерский контент