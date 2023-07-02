Англия — Португалия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!

2 июля пройдёт матч группового этапа молодёжного чемпионата Европы Англия — Португалия. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Англичане прошли групповой этап на одном дыхании, а вот португальцы решили свои проблемы только в последнем матче. Команда Руя Жорже прошла в 1/4 финала со скрипом. Увидим ли мы чудесное преображение команды?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Англия — Португалия.