Прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо» Брест — «Сморгонь» с коэффициентом 8.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо» Брест — «Сморгонь».

Ставка: победа «Динамо» Брест со счётом 2:1 за 8.50.

Из-за особенностей календаря чемпионата Беларуси и международной паузы брестское «Динамо» не играло с 9 июня. Тогда брестчане потерпели крупное поражение от своих минских одноклубников – 1:4. За 12 игр бело-голубые только в трёх матчах набирали очки, но дважды это удалось сделать на своём стадионе в двух последних домашних играх – 3:3 с «Гомелем» и 1:0 с «Минском». На своём поле брестчане забивают четыре встречи подряд. В трёх из этих матчей забивали обе команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сморгонь» в прошлом туре сенсационно победила другое «Динамо» – минское (3:1). Впрочем, два из трёх мячей явно на совести соперника – автогол защитника и «бабочка» вратаря. Эта победа стала для «медведей» второй домашней подряд, но на чужих полях у «Сморгони» ужасная статистика – шесть поражений подряд, причём в каждой из этих игр команда пропускала минимум дважды. Ровно два мяча влетели в ворота Павла Охремчука в двух из трёх последних играх на выезде. При этом в четырёх подряд последних очных матчах «Динамо» и «Сморгони» забивали обе команды. Таким образом, поставим на точный счёт 2:1.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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