Франция U21 — Украина U21: время начала матча Евро-2023, какие прогнозы и ставки

2 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2023 U21 Франция — Украина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.60. Успех украинцев оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекеры сомневаются, что матч Франция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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