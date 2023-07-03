Прогноз на матч первого круга Уимблдона Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд 3 июля

Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого круга Уимблдона Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд.

Ставка: победа Дарьи Касаткиной и тотал больше 18.5 гейма за 2.14.

Совсем недавно Дарья Касаткина обидно уступила в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне Мэдисон Кис — 2:6, 6:7. У россиянки был шанс переломить ход встречи, но во втором сете при счёте 6:5 она не смогла подать на победу в сете. По ходу тай-брейка Касаткина спасла четыре матчбола, но этого оказалось недостаточно. С пятой попытки Мэдисон дожала Дарью — 15:13. Сил Касаткина потратила очень много.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, Дарье немного повезло с грядущей соперницей. Кэролайн Доулхайд является весьма перспективной теннисисткой. Она выиграла в одном турнире категории WTA и становилась финалисткой двух соревнований «Большого шлема». Правда, всё это в парном разряде.

В одиночном разряде Кэролайн в этом сезоне приняла участие пока только в двух турнирах — WTA-250 и WTA-500. В Монтеррее она дошла до четвертьфинала, в котором уступила Чжу Линь — 3:6, 2:6. В Чарльстоне вышла в третий круг, но уступила Онс Жабер — 3:6, 5:7.

Уверенности в том, что Доулхайд неплохо выступит в Уимблдоне, нет. В травяных турнирах она не принимала участия в одиночном разряде уже целых два года. И последний опыт был крайне неудачным. Кэролайн покинула WTA-250 в Ноттингеме, потерпев поражение в матче второго круга от Терезы Мартинцовой — 2:6, 3:6.

При таком раскладе в победе Касаткиной сомневаться не приходится. У неё гораздо больше опыта выступлений как на мэйджорах, так и на травяном покрытии в одиночном разряде. Главное — чтобы Дарья сделала выводы из провала на Australian Open в начале сезона и не утратила веру в себя после поражения в финале турнира категории WTA.

Не исключено, что встреча затянется на три сета. Как мы уже отметили ранее, Дарья потратила много сил и концентрации на WTA-500 в Истбурне. Вероятно, она будет допускать невынужденные ошибки и проигрывать геймы. Поэтому предлагаем проверить П1 + ТБ 18.5 гейма за коэффициент 2.14.

Экспресс с коэффициентом 5.12.

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