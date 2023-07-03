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«Црвена Звезда» — «Зенит»: дата матча, где играют, кто фаворит

«Црвена Звезда» — «Зенит»: дата матча, где играют, кто фаворит
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4 июля состоится матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит». Начало – в 19:30 мск. Встреча пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно за 1.66. Успех сербского клуба оценивается аналитиками коэффициентом 4.50. Поставить на ничью предлагают за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Црвена Звезда» – «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол «Зенита» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Кубок PARI Премьер
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 5.12.

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