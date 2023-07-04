«Црвена Звезда» — «Зенит»: ставка Алексея Андронова на предсезонный матч

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.72.

«Црвена Звезда» — «Зенит» — матч предсезонного турнира в Санкт-Петербурге, турнира, прямо скажем, странного, потому что уже по первому матчу «Зенита» и «Нефтчи» многие отметили и обратные замены, и вообще какое-то нереальное количество замен. Зелимхан Бакаев, уйдя с поля, потом вернулся, забил гол. Всё это оставляет непонятными цели и задачи прежде всего зарубежных участников, то есть такое впечатление, что они просто приехали заработать денег, ну, и какие-то там товарищеские матчи поиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Црвена Звезда» ещё не стартовала в турнире. Памятуя о том, каким может быть «Зенит» в противостоянии с сербской командой, я думаю, что, конечно, он фаворит. На мой взгляд, задача у «Зенита» сейчас — пройтись маршем по турниру. «Црвена Звезда» ненамного превосходит, если вообще превосходит «Нефтчи». Так что чистая победа «Зенита» за 1.72 — мой вариант ставки на этот матч», — сказал Андронов.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Зенит Санкт-Петербург, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 4.93.

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