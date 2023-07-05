Дарья Касаткина — Джоди Бёррэдж: ставка Надежды Петровой на матч 2-го раунда Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Дарья Касаткина – Джоди Бёррэдж.

Ставка: победа Касаткиной 2:1 за 3.80.

«Дарья Касаткина в первом круге Уимблдона обыграла американку Кэролайн Доулхайд – 6:1, 6:4. И сделала это россиянка очень уверенно, всего за 1 час с четвертью. Её соперница по второму раунду Уимблдона, хозяйка кортов Джоди Бёррэдж переиграла другую представительницу США Кэти Макнелли – 6:1, 6:3. Бёррэдж потратила на эту победу ещё меньше времени, чем Касаткина. Всего-навсего 1 час и 4 минуты. То есть уайлд-кард Джоди дали уже не просто так.

Лучшие прогнозы на сегодня.

26-летняя россиянка хотя и не блещет стабильностью в последние пару сезонов, но всё же пять матчей на траве из семи проведённых за последний год она выиграла. Да и в десятку мирового рейтинга Даша вернулась неслучайно. В Лондоне она посеяна под высоким 11-м номером.

Джоди Бёррэдж в свои 24 года занимает сейчас 108-ю строчку в рейтинге. Играет она в основных сетках турниров нечасто. Так, на харде она за последний год сыграла всего три матча, на грунте ни одного. Зато на траве Бёррэдж провела девять игр и в шести из них выиграла. И, конечно, она представляет для Касаткиной серьёзную опасность. Но если Дарья сыграет в свою силу, то в следующий раунд выйдет именно она, взяв верх в первой очной встрече этих теннисисток. А сам матч, скорее всего, сложится из трёх партий», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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