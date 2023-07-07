Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Стэн Вавринка — Новак Джокович.
Ставка: победа Новака Джоковича с форой (-7.5) гейма за 1.80.
Новак Джокович избирателен. В текущем сезоне он выступил лишь на семи турнирах и в итоге выиграл три титула, два из которых на ТБШ. Джокович заработал 4745 очков, львиную долю которых принесли победы на Australian Open и «Ролан Гаррос».
Последние годы сербский теннисист в преддверии Уимблдона не выступает на других травяных турнирах, но отсутствие игровой практики не мешает ему добиваться успеха — побеждал на последних четырёх розыгрышах. Примечательно, что на траве Новак Джокович демонстрирует свою лучшую игру — 66% первых подач в его исполнении точны, а 78% из них он выигрывает.
Стэн Вавринка менее мастеровитый, но явно не уступает сербу в опыте. Полноценно раскрыть потенциал швейцарцу мешали травмы. В своей профессиональной карьере он максимум поднимался на третье место в рейтинге АТР. Однако не стоит забывать о конкурентной среде, в которой он провёл пик карьеры.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
В текущем розыгрыше Вавринка выиграл лишь в 15 из 26 матчей, а его лучшим результатом являются выход в 1/4 финала ABN AMRO World Tennis Tournament и четвёртый круг BNP Paribas Open, которые принесли швейцарцу по 90 очков.
Рекомендуем ставку на победу Новака Джоковича с форой (-7.5) гейма за 1.80.
Экспресс с коэффициентом 9.42.
Квитова: Касаткина уже в третьем круге, а некоторые не закончили первый раунд. Раздражает.
Броди: перед матчем сказал маме не беспокоиться, так как на неделе уже выиграл £ 80 тыс.
Мирра Андреева дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.
- 7 июля 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 июля 2023
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00