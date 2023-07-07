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Прогноз на матч Уимблдона Стэн Вавринка — Новак Джокович

Прогноз на матч Уимблдона Стэн Вавринка — Новак Джокович
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Стэн ВавринкаНовак Джокович.

Ставка: победа Новака Джоковича с форой (-7.5) гейма за 1.80.

Новак Джокович избирателен. В текущем сезоне он выступил лишь на семи турнирах и в итоге выиграл три титула, два из которых на ТБШ. Джокович заработал 4745 очков, львиную долю которых принесли победы на Australian Open и «Ролан Гаррос».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Последние годы сербский теннисист в преддверии Уимблдона не выступает на других травяных турнирах, но отсутствие игровой практики не мешает ему добиваться успеха — побеждал на последних четырёх розыгрышах. Примечательно, что на траве Новак Джокович демонстрирует свою лучшую игру — 66% первых подач в его исполнении точны, а 78% из них он выигрывает.

Стэн Вавринка менее мастеровитый, но явно не уступает сербу в опыте. Полноценно раскрыть потенциал швейцарцу мешали травмы. В своей профессиональной карьере он максимум поднимался на третье место в рейтинге АТР. Однако не стоит забывать о конкурентной среде, в которой он провёл пик карьеры.

Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 20:35 МСК
Стэн Вавринка
88
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В текущем розыгрыше Вавринка выиграл лишь в 15 из 26 матчей, а его лучшим результатом являются выход в 1/4 финала ABN AMRO World Tennis Tournament и четвёртый круг BNP Paribas Open, которые принесли швейцарцу по 90 очков.

Рекомендуем ставку на победу Новака Джоковича с форой (-7.5) гейма за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 9.42.

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