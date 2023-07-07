Стэн Вавринка – Новак Джокович. Дуэль ветеранов останется за чемпионом Уимблдона

Соперники относятся с уважением друг к другу, но, кто из них сильнее, показало время.

7 июля Стэн Вавринка и Новак Джокович сыграют в матче третьего круга Уимблдона. Начало — не ранее 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом сербского спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.01, а на швейцарца можно поставить за 16.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Стэн Вавринка – Новак Джокович 7 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч третьего круга Уимблдона Стэн Вавринка – Новак Джокович не получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 2.52, а тотал меньше 33.5 гейма оценён экспертами в 1.46. Ставку на победу серба с точным счётом 3:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.40, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч третьего круга Уимблдона Стэн Вавринка – Новак Джокович (07.07.2023)

7 июля в третьем круге Уимблдона встретятся действующий чемпион Новак Джокович и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка.

Серб начал защиту своего титула с победы над Педро Качином со счётом 3:0 (6:3, 6:3, 6:7). Во втором круге ему противостоял Джордан Томпсон. Новак тоже не испытал проблем с австралийским теннисистом и обыграл его всухую по сетам – 3:0 (6:3, 7:6, 7:5).

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Победа в трёх сетах над Эмилем Руусувуори вывела Вавринку во второй круг, в котором его ждал 29-й номер рейтинга Томас Мартин Этчеверри. Швейцарец сделал ранний брейк в первом сете и после этого уже не оглядывался назад, с лёгкостью одержав победу.

В ответ Этчеверри взял второй сет и сравнял счёт. Однако в оставшихся двух побеждал Стэн – 3:1 (6:3, 4:6, 6:4, 6:2). Швейцарец впервые с 2015 года вышел в третий круг Уимблдона.

У этих соперников очень богатая история очных встреч. Джокович выигрывает у Вавринки 20-6. Серб победил в их последнем матче в Риме – 2:0 (6:2, 6:2).

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В игре второго круга с Томпсоном вторая ракетка мира не спас ни одного брейк-пойнта. Хотя статистика его подачи впечатляет, но защита иногда подводит. Австралиец сделал 21 подачу навылет, а Новак – восемь.

Вавринка, похоже, своими последними выступлениями поворачивает время вспять. Подача швейцарца очень хорошо выглядела в матче с Этчеверри. Если удалось Томпсону навязать борьбу на своих розыгрышах, то у Стэна тоже должно получиться сделать это.

Тем не менее отсутствие хороших результатов в последние годы и стабильности может стать проблемой для швейцарца. Готов ли он в таком состоянии бросить вызов Джоковичу, который непобедим на Уимблдоне с 2018 года?

В свои лучшие годы Вавринка мог играть с Новаком на равных. Но даже тогда, несмотря на все усилия, швейцарец часто терпел поражения. Их последние результаты говорят сами за себя, поэтому ожидайте, что чемпион одержит ещё одну победу на Уимблдоне.

В преддверии матча серб вспомнил, что Стэн отнял у него два «Больших шлема», а также назвал их матч дуэлью ветеранов. В ответ на это Вавринка пошутил о надежде на то, что Новак его не убьёт. Также напомним, что эти соперники никогда не играли на траве между собой.

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