«Нафтан» — «Неман»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Нафтан» — «Неман».

Ставка: победа «Нафтана» с форой (+1) за 2.10.

«Неман» одну неделю лидировал в чемпионате Беларуси, пока дома в прошлом туре в трудном матче не уступил БАТЭ – 0:1. Команда из Гродно теперь заходит в сложный график сезона – сейчас выездная игра с одним из аутсайдеров лиги в Новополоцке, а потом всё внимание на квалификацию Лиги конференций. Там намечается любопытное противостояние с «Вадуцем» из Лихтенштейна.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пикантность первой встречи – «Неман» проедет почти две тысячи километров на автобусе. И наверняка игроки уже держат в уме такой тяжелейший вояж. Не уверен, что смогут максимально настроиться и легко победить «Нафтан». К тому же коллектив из Гродно не обладает широкой скамейкой, чтобы тренер мог дать ротацию на предстоящий поединок.

«Нафтан» прошлый тур пропускал. Была победа сенсационная над БАТЭ на выезде, а потом восстановление, тренировки и подготовка к домашнему свиданию с «Неманом». Точно будут свежее хозяева, точно будут рубиться за очки.

Думается, могут преуспеть. Фора на «Нафтан» (+1) выглядит интересной ставкой. Не исключаю ничью», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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