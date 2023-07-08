Англия — Испания: прогноз Артура Петросьяна на финал Евро-2023

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финал Евро-2023 U21 Англия — Испания.
Ставка: проход Англии за 1.88.
«Вряд ли Украина заслуживала крупного поражения от Испании в полуфинале. Испанцы были хороши в том, что за малейшие недочеты в игре опорной зоны или защиты Украины их наказывали. Всего шесть ударов они нанесли в створ ворот, забив пять голов. Это подтверждает уровень игроков испанской сборной – там хватает уже практически состоявшихся мастеров.
Англия легко смотрелась на протяжении всего турнира, не пропустив ни одного мяча. Главная заслуга в этом вратаря Траффорда. Не так много работы у него было, но когда была, то он с ней мастерски справлялся. Англия более зрелая команда, чем Испания. Там больше уже состоявшихся игроков, это более матерая и опытная сборная.
Думаю, что англичане не будут форсировать события, понимая, с каким соперником они имеют дело. Англия намеренно отдаст инициативу и будет играть от соперника. Не думаю, что матч будет богатым на события, особенно первый тайм. Испания будет больше владеть мячом, а Англия сосредоточится на том, чтобы подлавливать соперника на потерях мяча, будет убегать в контратаки. Победа Англии в турнире», -сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 7.70.
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