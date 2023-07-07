Англия — Испания. Нервы будут на пределе

8 июля состоится финал молодёжного чемпионата Европы Англия – Испания. Начало – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.78. Успех англичан оценивается аналитиками коэффициентом 2.80. Поставить на ничью предлагают за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Англия — Испания 8 июля 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч Англия – Испания получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.32. Гол испанцев доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2023 Англия — Испания (08.07.2023)

U21 ЧЕ-2023. Финал U21 ЧЕ-2023. Финал 08 июля 2023, суббота. 19:00 МСК Англия U21 Не начался Испания U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

В ближайшую субботу состоится матч финала молодёжного чемпионата Европы по футболу. В борьбе за трофей на стадионе «Батуми Арена» в Грузии сойдутся сборные Англии и Испании. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 мск.

«Три льва» пробились в финал Евро-2023 U21 спустя более чем 14 лет. Ранее англичане выигрывали дважды в этом турнире, но не в новейшей истории. Они зарекомендовали себя сбалансированной командой, которая не проваливается в обороне, но в то же время много забивает. Англия умеет действовать от соперника, подстраиваясь под его слабые стороны.

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Многие считают, что Англия играет в слишком прагматичном стиле, однако скучной команду назвать нельзя. Да, у неё лучшая оборона турнира – за пять матчей не пропущено ни одного мяча. При этом меньше двух голов англичане забили лишь раз – в четвертьфинале с Португалией (1:0). В группе «три льва» обыграли действующего чемпиона Германию, на классе справились с Чехией и Израилем. Средняя результативность за этот период равна двум голам.

У Англии целая россыпь ярких игроков. Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд отвечает за надёжность в обороне, совершая в среднем больше двух сейвов за игру. В нападении выделить можно многих – из десяти голов на турнире по два забили Кэмерон Арчер, Эмиль Смит-Роу и Энтони Гордон. Кроме того, полузащитник «Ноттингем Форрест» Морган Гиббс-Уайт остаётся лучшим ассистентом Евро.

Главное впечатление от этой сборной Англии – она действует исключительно на результат. Конечно, в матчах с Израилем и Чехией фаворит старался доминировать в атаке, понимая, что угроза минимальна. Но с Португалией «три льва» уверенно играли вторым номером, показав лучшую реализацию моментов. С испанцами тоже стоит ожидать более осторожной игры.

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В отличие от соперника, сборная Испании всегда играет только от себя. «Красная фурия» никогда не заставляет болельщиков скучать. Футбол построен на быстрых комбинациях и контроле мяча, который отобрать непросто. Это не всегда приносит положительный результат, однако по сыгранности и взаимодействию в атаке равных испанцам мало.

За последние 12 лет «Красная фурия» четыре раза доходила до финала, а в трёх случаях выигрывала титул. У испанцев один из самых звёздных составов, в котором много игроков с большим опытом выступления на высшем уровне. Особенно выделяется связка Серхио Гомеса и Абеля Руиса, которые забили по три мяча. Защитник «Манчестер Сити» Гомес является лучшим бомбардиром и ассистентом сборной.

Нельзя сказать, что Испания добралась до финала без проблем. В группе испанцы одержали всего одну убедительную победу по счёту над скромной Румынией (3:0), а в четвертьфинале со Швейцарией для определения победителя потребовалось дополнительное время (2:1). Тем не менее испанцы крупно обыграли перспективную сборную Украины (5:1) в полуфинале, продемонстрировав свою лучшую игру.

Если им удастся также давить в матче с Англией, пробить даже столь крепкую оборону труда не составит. На своей половине поля Испания ошибается часто, в трёх последних матчах пропуская по одному голу. Поэтому обоюдная результативность вновь читается, так как с реализацией у англичан всё в порядке.

В данный момент испанцы сильнее в атаке, они будут давить, но «три льва» с натиском справятся. В шестой встрече подряд сыграть «на ноль» не получится, но больше одного мяча англичане не пропустят. Они ещё не проигрывали в очных матчах и теперь продержатся минимум до конца основного времени. Предлагаем ставку на то, что сборная Англии не проиграет и обе забьют за 2.52 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч Евро-2023 Англия — Испания 8 июля 2023 года

Финал молодёжного чемпионата Европы обещает порадовать как интригой, так и результативностью. В матче за трофей сойдутся лучшие сборные турнира. Испания является фаворитом, что неудивительно, ведь по уровню состава и качеству игры с ней сравниться могут немногие. Однако Англия единственная одержала пять побед из пяти возможных, не пропустив ни одного гола. Исторически «три льва» хорошо играют с испанцами и способны не уступить хотя бы в основное время. Ставки на то, что Англия не проиграет и обе забьют, принимают в «Фонбет» за 2.52. А всем, кто пройдёт регистрацию, дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: Англия не проиграет и обе забьют за 2.52.

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