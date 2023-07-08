«Белшина» — «Динамо» Брест: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо» Брест.
Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.64.
«Белшина» находится в затяжной серии из шести матчей без побед. Последняя датирована серединой мая – гостевой успех над «Нафтаном». Последний матч – голевая феерия 2:7 с минским «Динамо». Скромные финансовые и кадровые возможности – скромные перспективы постараться не вылететь.
Брестское «Динамо» в таблице тоже рядом – завалена первая половина сезона. Две домашние победы в трёх последних матчах – приятные новости для болельщиков. Может, всё ещё не так плохо? Ряд опытных игроков и трансферные летние активности должны помочь клубу с берегов Буга убраться подальше от подвала таблицы.
Впрочем, начать можно в субботу. Брест в Бобруйске имеет все основания по потенциалу забрать три очка. Хороший коэффициент на чистую победу «Динамо», но можно и подстраховаться», — сказал Ходасевич.
Экспресс с коэффициентом 7.70.
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