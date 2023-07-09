Андрей Рублёв – Александр Бублик: ставка Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Уимблдона Андрей Рублёв – Александр Бублик.

Ставка: ТБ 40.5 за 1.89.

«Трава определённо нравится обоим теннисистам. Представляющий Казахстан Александр Бублик выиграл на этом покрытии 12 матчей из 14 проведённых за последний год. Андрей Рублёв хотя ранее и не был замечен в большой любви к этому покрытию, но финал в Галле и выход в 1/8 финала на Уимблдоне говорят сами за себя – семь выигрышей из восьми матчей за тот же годовой период. И проиграл россиянин этот единственный поединок не кому-нибудь, а Бублику на недавнем турнире в Галле. А до этого матча казахстанец своему сопернику только уступал. Баланс очных встреч — 3-1 в пользу россиянина. В общем, предыстория у этой встречи очень серьёзная и глубокая.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь, в Лондоне 25-летний россиянин уже оставил не у дел австралийца Макса Пёрселла – 6:3, 7:5, 6:4, соотечественника, Аслана Карацева – 6:7, 6:3, 6:4, 7:5 и в третьем круге бельгийца Давида Гоффена – 6:3, 6:7, 7:6, 6:2.

26-летний и прочти двухметровый (196 см) Александр Бублик сейчас занимает лучшее место в своей карьере по рейтингу (26). На Уимблдоне он посеян под 23-м номером и последовательно обыграл американцев Маккензи Макдональда – 6:7, 6:4, 6:4, 6:4 и Джеффри-Джона Вулфа – 6:3, 7:6, 6:0, а затем немца Максимильяна Мартерера – 6:4, 6:1, 7:6.

Ясно, что сейчас и для Рублёва, и для Бублика наступает момент истины. Выхода в 1/4 финала заслуживают оба теннисиста. Игра получится очень упорной и интересной. И Андрею, и Александру есть что доказывать. Предполагаю, что победу одержит Рублёв, и это будет сделано в пятисетовом поединке. Тотал больше 40.5», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 7.76.

«Она очень агрессивная». Соболенко – о предстоящем матче с Александровой.

Медведев: то, что делает Мирра Андреева в свои 16 лет, невероятно.

Зверев не смог взять ни одного сета в матче с Берреттини на Уимблдоне.