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Андрей Рублёв — Александр Бублик, прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

Андрей Рублёв — Александр Бублик. А вот и повод взять реванш!
Александр Ничипорук
Андрей Рублёв — Александр Бублик: прогноз на матч
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Недавно на турнире в Галле казахстанец одержал победу. Россиянину выпал шанс доказать, что это была случайность.

9 июля Андрей Рублёв и Александр Бублик сыграют в четвёртом круге Уимблдона. Начало – не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом российского теннисиста: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех казахстанца оценивается в 2.04.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Александр Бублик 9 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Андрей РублёвАлександр Бублик может получиться упорным: тотал больше 37.5 гейма идёт за 1.54, а тотал меньше 37.5 гейма – за 2.38. Поставить на то, что российский теннисист выиграет со счётом 3:1, можно с коэффициентом 4.30.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Александр Бублик (09.07.2023)

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В воскресенье Андрей Рублёв и Александр Бублик сыграют в четвёртом круге Уимблдона. Начало матча — не ранее 13:00 мск. Вторая ракетка России выступает на высоком уровне. Без учёта побед на травяном мэйджоре он выиграл 31 из 44 встреч.

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Андрей Рублёв в 2023 году пять раз включался в борьбу за трофей и в итоге выиграл два титула. В финале Rolex Monte-Carlo Masters в трёх сетах обыграл датчанина Хольгера Руне — 3:0 (5:7, 6:2, 7:5), а также в парном разряде с Кареном Хачановым победил на Mutua Madrid Open.

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На травяном ТБШ для россиянина четвёртый круг является потолком. В текущем розыгрыше Уимблдона у него есть все шансы преодолеть этот барьер. Седьмая ракетка ATP подошёл к сезонному мэйджору в отличной форме, заметно повысив качество игры на траве благодаря успешному выступлению в Галле.

На Terra Wortmann Open Андрей Рублёв уверенно продвигался по турнирной сетке, выигрывая в среднем 78,01% первых подач, но в финале оказался не готов к поймавшему кураж Александру Бублику — 1:2 (3:6, 6:3, 3:6). Казахстанский теннисист подал навылет 21 раз и выиграл 91% очков после точно выполненной первой подачи.

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Александр Бублик является первой ракеткой Казахстана. На его счету лишь 13 побед в 32 встречах, поэтому итоговым результатом на Terra Wortmann Open он приятно удивил. Благодаря успеху на турнире в Галле он заработал 500 очков и поднялся на 26-е место в рейтинге АТР. К тому же победа принесла второй титул в серии ATP Tour.

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Александр Бублик продолжает брать новые высоты. В предыдущих кругах Уимблдона казахстанский теннисист обыграл Маккензи Макдональда, Джеффри-Джона Вулфа и Максимильяна Мартерера, уступив лишь в одном сете и отдав соперникам 39 геймов. Недооценивать его не стоит.

Андрей Рублёв и Александр Бублик провели четыре личные встречи. Лишь в одной игре казахстанец сумел победить — в Галле. В борьбе за титул Александр обыграл Андрея за 1 час 35 минут со счётом 2:1 (6:3; 3:6; 6:3).

Бублик в текущем сезоне выиграл 81% очков на первых подачах, правда, лишь 57% из них попадали в игровую площадь. Впрочем, это сравнительно лучшая статистика, чем у российского теннисиста. Андрей Рублёв превосходит соперника в классе и опыте. Он проанализировал ошибки и сделал выводы после поражения в Галле. Рекомендуем ставку на победу Рублёва за 1.78.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Александр Бублик 9 июля 2023 года

Андрей Рублёв на траве не слишком убедителен, но с игровым опытом постепенно прибавляет. Победа над Давидом Гоффеном должна прибавить уверенности в силах, а жажда реванша послужит дополнительным мотивирующим фактором. Предлагаем присмотреться к ставке победа Андрея Рублёва за 1.78.

Ставка: победа Андрея Рублёва за 1.78.

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