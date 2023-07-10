Прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Уракан» с коэффициентом 7.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» — «Уракан».

Ставка: победа «Бока Хуниорс» со счётом 2:0 за 7.00.

«Бока Хуниорс» в нынешнем сезоне до сих пор остаётся бледной тенью самих себя. И это менее чем через год после завоевания 35-го титула чемпиона Аргентины. За 23 тура генуэзцы одержали лишь девять побед в Примере. Тем не менее «Бока» недавно заняла первое место в своей группе Кубка Либертадорес и сейчас нетерпением ждёт матчей с «Насьоналом» в 1/8 финала турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас подопечные Хорхе Альмирона должны сыграть с «Ураканом». И сделает это «Бока» в тот день, когда «Ривер Плейт» может досрочно стать чемпионом страны. Это может привести к огнеопасной атмосфере на «Бомбонере». Мы точно можем сказать, что Хорхе Альмирон находится под давлением и на грани отставки. Однако «Уракан» – подходящий соперник для набора очков, ведь «шары» не могут выиграть уже в 13 матчах во всех соревнованиях.

«Уракан» за шесть матчей сумел забить только один мяч и набрал лишь одно очко. «Бока» сейчас обозлена и будет весь матч бежать только вперёд. Мы ждём уверенной победы в исполнении генуэзцев.

Экспресс с коэффициентом 3.86.

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