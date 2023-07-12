Ставка на отборочный матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф» с коэффициентом 6.60

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф».
Ставка: 0:0 за 6.60.
В среду состоится матч между действующим чемпионом Румынии и Молдавии. «Фарул» и «Шериф» впервые встретятся в еврокубках.
Румынская команда проиграла каждый из трёх последних матчей в предсезонке, а также уступила «Сепси» (0:1) в Суперкубке Румынии. Но прошлый сезон показал, что для подопечных легендарного Георге Хаджи нет ничего невозможного. К тому же в его команде есть человек, за которым стоит последить внимательнее — нападающий Денис Алибек, забивший 14 мячей в прошлом сезоне чемпионата Румынии.
«Шериф» в сезоне-2022/2023 выиграл ещё один национальный трофей. Именно действующий чемпион Молдавии считается фаворитом на выход в следующую стадию турнира. Однако «Фарул» трудно обыграть на его поле. Оборона румынской команды действует слаженно. Сегодня ей нужно справиться с форвардом сборной Буркина-Фасо Беном Уаттара.
Мы ждём, что команды будут присматриваться к сопернику и все основные события перенесут на ответный матч. Советуем ставить на нулевую ничью.
Экспресс с коэффициентом 15.90.
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