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Ставка на отборочный матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф» с коэффициентом 6.60

Ставка на отборочный матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф» с коэффициентом 6.60
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф».

Ставка: 0:0 за 6.60.

В среду состоится матч между действующим чемпионом Румынии и Молдавии. «Фарул» и «Шериф» впервые встретятся в еврокубках.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Румынская команда проиграла каждый из трёх последних матчей в предсезонке, а также уступила «Сепси» (0:1) в Суперкубке Румынии. Но прошлый сезон показал, что для подопечных легендарного Георге Хаджи нет ничего невозможного. К тому же в его команде есть человек, за которым стоит последить внимательнее — нападающий Денис Алибек, забивший 14 мячей в прошлом сезоне чемпионата Румынии.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
12 июля 2023, среда. 20:30 МСК
Фарул
Констанца, Румыния
Не начался
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шериф» в сезоне-2022/2023 выиграл ещё один национальный трофей. Именно действующий чемпион Молдавии считается фаворитом на выход в следующую стадию турнира. Однако «Фарул» трудно обыграть на его поле. Оборона румынской команды действует слаженно. Сегодня ей нужно справиться с форвардом сборной Буркина-Фасо Беном Уаттара.

Мы ждём, что команды будут присматриваться к сопернику и все основные события перенесут на ответный матч. Советуем ставить на нулевую ничью.

Экспресс с коэффициентом 15.90.

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