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«Фарул» — «Шериф», прогноз на матч Лиги чемпионов 12 июля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Фарул» — «Шериф». Вот это скачок!
Сергей Скрипниченко
«Фарул» — «Шериф»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Между второй лигой и чемпионством «моряков» в Лиге 1 прошло всего два сезона. Теперь ЛЧ?

12 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фарул» – «Шериф». Начало игры – в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «моряков» можно с коэффициентом 2.22. Успех жёлто-чёрных оценивается в 3.42. Поставить на ничью можно за 3.18.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф» 12 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фарул» – «Шериф» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф» (12.07.2023)

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
12 июля 2023, среда. 20:30 МСК
Фарул
Констанца, Румыния
Не начался
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На этой неделе стартует квалификация Лиги чемпионов, в которой найдётся несколько интересных матчей. В одной из пар встретятся чемпион Румынии и победитель первенства Молдавии. Яркая вспышка с берегов Чёрного моря и тираспольский гегемон, который стал чемпионом в восьмой раз подряд.

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Для тех, кто не особо следил за румынским футболом, «Фарул» будет абсолютно новым именем. Для «моряков» чемпионство в прошлом сезоне стало первым в истории. Более того, ещё три года назад команда выступала во втором дивизионе.

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Георге Хаджи является тренером «Фарула». Он же владеет большей частью акций клуба. В составе нашлось место нескольким игрокам сборной: Тудору Балуцэ, Денису Алибеку и Луису Мунтяну. Первые двое — лидеры сборной, а Мунтяну один из молодых талантов, который летом вернулся в «Фиорентину».

В составе «моряков» не так много легионеров, особенно если сравнивать с тем же «Шерифом». Основной упор руководство делает на развитие румынских футболистов. Можно выделить разве что Давида Кики, габонского левого защитника, все остальные иностранцы на основной состав не претендуют.

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«Шериф», в отличие от румын, команда более известная и узнаваемая. Не так давно молдаване выступали на групповом этапе Лиги чемпионов, побеждали «Шахтёр» и «Реал». В прошлом сезоне они дошли до третьего квалификационного раунда, дважды проиграв «Виктории Пльзень». В итоге «осы» вылетели в 1/8 финала Лиги конференций, уступив «Ницце».

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Для «Шерифа» этот матч будет первым в новом сезоне, а «Фарул» уже успел стартовать, но неудачно. Хозяева проиграли «Шепши» в Суперкубке Румынии со счётом 0:1. Товарищеские матчи во время подготовки «моряки» тоже провели не лучшим образом и чаще проигрывали, чем побеждали.

«Шериф» свой последний официальный матч провёл ещё в конце мая, когда в серии пенальти выиграл Кубок Молдавии. В команде опять много новичков, которым потребуется некоторое время, чтобы сыграться. Особых потерь среди лидеров не было, поэтому они считаются фаворитами встречи.

У гостей будет серьёзное преимущество в опыте, но очередная перестройка может его запросто нивелировать. «Фарул» один из самых неприятных соперников, который мог достаться на этой стадии. Сыгранная, крепкая, талантливая команда с хорошим тренером. Как минимум дома Хаджи сможет удивить «Шериф». Есть смысл рискнуть и поставить на победу «моряков».

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф» 12 июля 2023 года

Румынский клуб дебютирует в Лиге чемпионов, для команды из Констанцы это огромное событие, и она выложится на все 100%, чтобы не провалиться. «Шериф» будет брать своё и надеяться на проход уже в домашнем матче, а на выезде крепкий «Фарул» может оказаться ему не по зубам. Ставки на победу «моряков» принимают за 2.22.

Ставка: победа «Фарула» за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 13.25.

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