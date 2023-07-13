Прогноз на игру Лиги конференций «Марибор» – «Биркиркара»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Марибор» – «Биркиркара».

Ставка: победа «Марибора» с форой (-2.5) за 2.12.

Прошлый сезон у «Марибора» получился не самым удачным. В чемпионате он финишировал только на третьей строчке, в еврокубках до группы не добрался. Сейчас Дамир Кржнар старается сделать так, чтобы в будущем его команда только прибавляла. Хозяева ощутимо усилились этим летом, причём как опытными игроками, так и молодыми талантами, провели хорошую подготовку и готовы начинать с победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Марибора» этим летом не было серьёзных кадровых потерь, зато есть качественное пополнение в лице Аль-Арби Судани, Луки Рачича, Марка Стражнара и Ицуки Ураты. Продолжает набирать форму Йосип Иличич — даже в свои 35 он может быть полезен.

Гости потеряли своего лучшего бомбардира Энцо Кабреру. На замену ему подписали Максвелла из «Гзиры», который знает, что такое Лига конференций, но пока не успел проявить себя в новой команде.

Жребий оказался благосклонным к «Марибору» и выбрал очень слабого первого соперника. Да, временами команды с Мальты могут наделать шуму в квалификации, но случается это редко. Да и «Биркиркару» нельзя отнести к топам даже в своей стране. В прошлом сезоне гости в еврокубках не играли, а в позапрошлом вылетели от другой словенской команды, «Олимпии».

Разница в классе между командами слишком большая. «Марибор» постарается решить исход уже в первом домашнем матче, чтобы лететь на Мальту с хорошим преимуществом. Гостям особо нечего предложить сопернику. Есть смысл присмотреться к ставке на победу «Марибора» с форой (-2.5) за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 12.90.

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