Представляем вашему вниманию прогноз на финал Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика – Панама.
Ставка: обе забьют за 2.31.
Сборная Мексики полна решимости вернуть желанный трофей себе. Два года назад эта команда стала лишь второй, но по-прежнему является рекордсменом турнира по количеству титулов. В нынешнем розыгрыше мексиканцы впечатляли не слишком сильно, проигрывали даже скромной команде Катара, но прогресс всё равно был. Важно отметить, что номинальные хозяева прибавляли с каждым матчем и к финалу подошли практически в лучшей форме.
У них две победы подряд над крепкими Коста-Рикой и Ямайкой при средней результативности более двух мячей, но не пропущено при этом ни одного. Едва ли на сей раз капитану команды и основному вратарю Мексики Гильермо Очоа удастся сохранить свои ворота вне прикосновенности. Панама будет настроена серьёзно, у неё есть проблемы в обороне, но нападение функционирует без сбоев.
В пяти матчах турнира она лишь раз забила меньше двух голов. Поэтому ставка на обе забьют с коэффициентом 2.28.
Экспресс с коэффициентом 8.99.
Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ.
Газзаев оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.
Бекхэм поделился эмоциями от перехода Месси в «Интер Майами».
- 16 июля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00