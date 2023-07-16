Представляем вашему вниманию прогноз на финал Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика – Панама.

Ставка: обе забьют за 2.31.

Сборная Мексики полна решимости вернуть желанный трофей себе. Два года назад эта команда стала лишь второй, но по-прежнему является рекордсменом турнира по количеству титулов. В нынешнем розыгрыше мексиканцы впечатляли не слишком сильно, проигрывали даже скромной команде Катара, но прогресс всё равно был. Важно отметить, что номинальные хозяева прибавляли с каждым матчем и к финалу подошли практически в лучшей форме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У них две победы подряд над крепкими Коста-Рикой и Ямайкой при средней результативности более двух мячей, но не пропущено при этом ни одного. Едва ли на сей раз капитану команды и основному вратарю Мексики Гильермо Очоа удастся сохранить свои ворота вне прикосновенности. Панама будет настроена серьёзно, у неё есть проблемы в обороне, но нападение функционирует без сбоев.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал 17 июля 2023, понедельник. 02:30 МСК Мексика Не начался Панама Кто победит в основное время? П1 X П2

В пяти матчах турнира она лишь раз забила меньше двух голов. Поэтому ставка на обе забьют с коэффициентом 2.28.

Экспресс с коэффициентом 8.99.

Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

Газзаев оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

Бекхэм поделился эмоциями от перехода Месси в «Интер Майами».