«Черноморец» — «Алания»: во сколько начало матча Первой лиги, где смотреть и какой прогноз

17 июля в Новороссийске на стадионе «Труд» состоится матч 1-го тура Первой лиги сезона-2023/2024 между «Черноморцем» и владикавказской «Аланией». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Олега Василенко можно с коэффициентом 1.87. Успех новороссийцев оценили котировкой 4.04. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты сомневаются в высокой результативности этого матча: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Ставку «обе забьют» оценили в 1.83.

В прошлом сезоне «Алания» финишировала на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, но не была допущена до стыковых матчей из-за несоответствия стадиона регламенту. «Черноморец» стал сильнейшей командой группы 1 Второй лиги и получил повышение.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

«Спартак» готов отпустить Павла Маслова в аренду.

Кокорин помог «Фиорентине» разгромить молодёжку на предсезонных сборах.

Клаудиньо исключил свой уход из «Зенита».