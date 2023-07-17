Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Бразилии «Гояс» — «Атлетико Минейро».

Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 1.96.

«Атлетико Минейро» в текущем розыгрыше нестабилен и демонстрирует худшие результаты в сравнении с прошлым сезоном, по итогам которого команда Антонио Мохамеда заняла седьмое место.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Порой команде не хватает надёжности игры в обороне, а порой – эффективности в завершающей стадии. В шести матчах подряд «Атлетико Минейро» не может добиться максимального результата. Под началом Эдуардо Коудета «петушки» за 14 туров лишь пять раз победили, при пяти ничьих и четырёх поражениях. С 20 очками в активе они расположились на 12-й строчке турнирной таблицы, которая даёт пропуск в первый раунд квалификации Южноамериканского кубка.

Примечательно, что по показателям активности в атаке подопечные Эдуардо Коудета входят в пятёрку лучших — футболисты выполняют по 15 ударов, из которых 5,4 приходятся в створ ворот. За 14 матчей Халк и компания забили 18 голов, при этом экс-игрок «Зенита» поучаствовал в восьми результативных действиях — забил шесть мячей и отдал два ассиста. Лишь шесть клубов более производительны.

Предстоящая встреча с представителем зоны вылета — отличная возможность для «Атлетико Минейро» упрочнить свои позиции в турнирной таблице. Рекомендуем ставку на победу «Атлетико Минейро» за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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