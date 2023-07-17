«Спартак» — «Нефтчи»: дата товарищеского матча, во сколько начало, какие прогнозы

18 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно за 1.49. Успех бакинцев оценивается аналитиками коэффициентом 7.40. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Спартак» — «Нефтчи» не получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.60. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.05. Гол бакинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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