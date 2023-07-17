Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Нефтчи»: дата товарищеского матча, во сколько начало, какие прогнозы

«Спартак» — «Нефтчи»: дата товарищеского матча, во сколько начало, какие прогнозы
Аудио-версия:
Комментарии

18 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно за 1.49. Успех бакинцев оценивается аналитиками коэффициентом 7.40. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Спартак» — «Нефтчи» не получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.60. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.05. Гол бакинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
18 июля 2023, вторник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

«Спартак» готов отпустить Павла Маслова в аренду.

Кокорин помог «Фиорентине» разгромить молодёжку на предсезонных сборах.

Клаудиньо исключил свой уход из «Зенита».

Красно-белые наигрывают новичков:
«Спартак» — «Нефтчи». Гильермо Абаскаль проверит Медину
«Спартак» — «Нефтчи». Гильермо Абаскаль проверит Медину
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023