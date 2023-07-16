«Спартак» — «Нефтчи». Гильермо Абаскаль проверит Медину

18 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно за 1.49. Успех бакинцев оценивается аналитиками коэффициентом 7.40. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи» 18 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Спартак» — «Нефтчи» не получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.60. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.05. Гол бакинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи» (18.07.2023)

Товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи» состоится 18 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля по итогам прошлого розыгрыша РПЛ вернулся в тройку лидеров, несмотря на то что в весенней части чемпионата России команда не отличалась стабильностью. Лишь в 4 из 13 матчей москвичи победили, при шести ничьих.

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В атаке у подопечных Гильермо Абаскаля получалось многое, однако нестабильная игра в обороне помешала «Спартаку» претендовать на большее. На заключительном отрезке сезона красно-белые пропустили 20 голов и лишь в двух из 13 матчей сохранили ворота в безопасности.

Летом руководство «Спартака» активно работало над усилением, подписав полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и вингера «Кадиса» Тео Бонгонда. Также московский клуб близок к трансферу защитника итальянского «Сассуоло» Рожерио. К слову, контрольный матч — это хорошая возможность проверить новичков в действии перед стартом сезона.

«Нефтчи» завершил прошлый сезон в статусе бронзового призёра. Один из самых титулованных клубов Азербайджана не сумел навязать борьбу за чемпионство, набрав на 22 очка меньше «Карабаха». Также он финишировал в турнирной таблице с 13-очковым отставанием от скромного «Сабаха». В Кубке Азербайджана «нефтяники» завершили выступления в полуфинале.

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Провал стоил тренеру Лауренциу Регекампфу работы. Лишь недавно руководство клуба определилось с новым наставником, назначив на пост Адриана Муту. В прошлом известный румынский форвард неплохо проявил себя в Европе, выступая за такие топовые клубы, как «Ювентус» и «Челси».

Летом «Нефтчи» покинули два ключевых игрока стартового состава — Воислав Станкович и Соломон Кверквелия, а Эмил Балаев и Филип Озобич присоединились к команде. Состав у чёрно-белых не отличается звёздностью, хотя включает в себя пять игроков сборной Азербайджана. Эмин Махмудов выделяется на общем фоне. 31-летний полузащитник в минувшем розыгрыше забил 17 голов.

Через две недели «Нефтчи» предстоит провести первый официальный матч в сезоне, стартовав во втором раунде квалификации Лиги конференций матчем с победителем пары минское «Динамо» — боснийский «Железничар». Поэтому для чёрно-белых товарищеская встреча со столь статусным соперником имеет важное значение.

«Нефтчи» принимал участие в предсезонном турнире в России, на котором продемонстрировал не самую лучшую игру. Бакинцы проиграли во всех трёх матчах — с «Зенитом» (1:3), «Црвеной Звездой» (0:4) и «Фенербахче» (0:1).

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Для клубов предсезонные сборы приближаются к завершающей стадии, поэтому, несмотря на товарищеский характер матча, они отнесутся к нему со всей серьёзностью. Учитывая, что обе команды не отличались надёжностью в обороне, рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.77.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи» 18 июля 2023 года

«Нефтчи» не сумел навязать борьбу в предсезонном турнире. У Адриана Муту не самый звёздный подбор футболистов, но на гол «нефтяники» способны наиграть. «Спартак» всё так же допускает ошибки в обороне, которые не всегда удаётся исправить за счёт активной игры в атаке. Учитывая товарищеский характер встречи, ставка на победителя достаточно рискованная, поэтому рекомендуем взять обе забьют за 1.77.

Ставка: обе забьют за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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