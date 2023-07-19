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Сборная МЛС — «Арсенал»: фрибет 2000 рублей к товарищескому матчу

Сборная МЛС — «Арсенал»: фрибет 2000 рублей к товарищескому матчу
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20 июля состоится товарищеский матч, в котором сборная МЛС сыграет с лондонским «Арсеналом». Начало — в 3:30 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на это или любое другое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.

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