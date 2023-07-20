Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги конференций «Нарва-Транс» – «Пюник».

Ставка: победа «Нарва-Транс» с форой (+1.5) за 1.59.

Команды сыграли между собой всего один матч на прошлой неделе, который закончился победой «Пюника» со счётом 2:0, хотя забивать армяне могли и больше, только ударов в створ ворот соперника они нанесли больше 10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как и ожидалось, первый матч для эстонцев получился неудачным. Провальным его назвать сложно, по такой игре «Нарва» должна была пропускать гораздо больше двух голов, но Александр Крайзмер в воротах творил чудеса. Серия хозяев достигла четырёх сухих поражений подряд, и они наверняка попытаются её прервать.

Для «Пюника» ответный матч превратился в тренировку с повышенной ответственностью. Егише Меликян получит шанс перетасовать состав, попробовать новые сочетания, лучше рассмотреть новичков. Вполне вероятно, что в гостях армяне не будут играть в полную силу, и в этом есть шанс для аутсайдера.

Выездные матчи даются «Пюнику» труднее предыдущих, и даже в игре с таким соперником не стоит ждать от него яркой победы. Хозяева упрутся и постараются хоть как-то спасти свою репутацию. Вряд ли они проиграют с разницей больше чем в один мяч, особенно если соперник не будет слишком сильно напрягаться. Есть смысл рискнуть и попробовать поставить на победу «Нарва-Транс» с форой (+1.5) за 1.59.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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