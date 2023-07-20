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«Динамо» Минск — «Железничар»: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Лиги конференций

«Динамо» Минск — «Железничар»: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Лиги конференций
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Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар».

Ставка: проход «Железничара» за 2.50.

«Матч пройдёт на нейтральном поле в Азербайджане. Первая встреча сильно разочаровала болельщиков минского «Динамо». Команда Вадима Скрипченко долгое время вела со счётом 2:0, но всё разбазарила в концовке – 2:2. По сути, ответный матч начнётся с чистого листа и всё решит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кажется, главной проблемой минчан неделю назад стал как раз счёт. Как только повели в два мяча, сели ближе к своей штрафной, отдали сопернику мяч и территорию, но не выстояли. Большого опыта в рамках чемпионата Беларуси действовать в таком стиле у «Динамо» попросту нет.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
20 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трудно сказать, как будет развиваться сюжет в предстоящей игре, но кажется, что за неделю скорее прибавит в ходе межсезонной подготовки боснийская команда, нежели белорусская, у которой сезон в разгаре. А значит, при прочих равных как раз гостей и стоит считать фаворитами дуэли. Но букмекеры думают иначе. Что даёт шанс заиграть хороший коэффициент на проход «Железничара», — сказал Ходасевич.

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