«Динамо» Минск — «Железничар». Скрипченко сделает выводы

20 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу минчан можно с коэффициентом 2.20. Успех боснийского клуба оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар» 20 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Железничар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар» (20.07.2023)

В сентябре стартует групповой этап еврокубков. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 20 июля запланировано множество ответных встреч первого квалификационного раунда Лиги конференций. В одной из них встретятся минское «Динамо» и «Железничар».

В первом матче, несмотря на то что он проходил на стадионе «Грбавица» в Боснии и Герцеговине, минское «Динамо» было гораздо ближе к победе. К 85-й минуте оно вело 2:0. Удержать комфортное преимущество бело-синим не удалось. В концовке они дали слабину и пропустили два мяча.

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Поводов переживать насчёт ответной встречи нет. Вадим Скрипченко наверняка проведёт работу над ошибками и не допустит подобного в ответной игре. Работавший ранее вместе с Виктором Гончаренко в БАТЭ, «Кубани» и «Урале» специалист преуспевает в качестве главного тренера «Динамо».

Бело-синие занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. У них столько же очков, сколько у лидирующего «Немана». За 14 туров подопечные Скрипченко уступили только «Неману» (0:1) и «Сморгони» (1:3). Также они сыграли вничью с «Минском» (1:1) и «Торпедо БелАЗ» (0:0).

Причём во всех этих встречах минчане выступали на выезде. За 14 туров они пропустили 11 мячей, в то время как сами забили 34 — больше всех. Вопрос только в том, как далеко им удастся пробраться в еврокубковых турнирах. С «Железничаром» серьёзных проблем возникнуть не должно.

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Уровень чемпионата Боснии и Герцеговины ниже белорусского. Подтверждает это то, что за последние 30 лет «Железничар» ни разу не пробирался дальше третьего квалификационного раунда в еврокубковых турнирах. А он, на секундочку, является одним из самых старых и титулованных клубов страны.

Синие выигрывали чемпионат Боснии и Герцеговины целых шесть раз. Больше чемпионств только у «Зриньски», который последние несколько лет доминирует в первенстве. По итогам минувшего сезона этот клуб занял первое место. «Железничар» финишировал на третьем, лишь на одно очко опередив «Сараево».

За 33 тура «Железничар» одержал только 15 побед и восемь раз сыграл вничью. Причём бóльшая часть хороших результатов была добыта на домашнем стадионе. В Кубке Боснии и Герцеговины синим также не удалось преуспеть. Они вылетели, уступив в полуфинале «Вележу» (0:1 и 1:2).

Минское «Динамо» преуспевает во всех турнирах. Совсем недавно оно вышло в 1/8 финала Кубка Беларуси, уверенно обыграв «Жодино-Южное». Поставить на то, что бело-синие победят и выйдут во второй раунд квалификации Лиги конференций, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

В прошлом сезоне белорусские клубы неудачно сыграли в еврокубках. В текущем ни один из трёх не проиграл в первых матчах квалификации, хотя все выступали на выезде. БАТЭ сыграл вничью с «Партизани» (1:1), а «Неман» обыграл «Вадуц» (2:1). Значит ли это, что футбол в стране возвращается на прежний уровень?

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Пока что утверждать об этом рано, но предпосылки имеются. Скандальная история с договорными матчами, из-за которой солигорский «Шахтёр» и «Энергетик-БГУ» были лишены медалей и возможности сыграть в еврокубках, пошла на пользу другим командам, которые давно ждали шанса проявить себя на евроарене. Мотивации у них хоть отбавляй.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар» 20 июля 2023 года

Если на домашнем стадионе «Железничар» с трудом избежал поражения, то на выезде ему тем более несдобровать. Скрипченко наверняка учтёт ошибки первой игры и не допустит того, чтобы у соперника были шансы выйти в следующий раунд. У минского «Динамо» лучше результаты на дистанции и комплектация состава, а также повыше уровень первенства.

Ставка: победа минского «Динамо» за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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