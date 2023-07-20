Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на игру отбора Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар»

Прогноз на игру отбора Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар»
Аудио-версия:
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 3.30.

«Динамо» Минск в первой игре квалификации ЛК не стало отходить от привычной схемы, заточенной на позиционное нападение и активное задействование флангов. Это помогло сразу захватить инициативу и к 50-й минуте второго тайма повести со счётом 2:0. Нападающий Владислав Морозов оказался причастен к каждому из голов. Сначала он ассистировал Ивану Бахару, затем забил сам. В концовке встречи оборона бело-голубых дрогнула и позволила сопернику отыграться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гости заслуживают уважения хотя бы за то, что до последних секунд матча шли вперёд в надежде сравнять счёт. Это удалось сделать 28-летнему форварду Дженану Харачичу. Он записал в актив дубль, отметившись точными ударами на 85-й и 90+1-й минутах.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
20 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ходе первой игры выяснилось, что нападение у команд работает гораздо лучше обороны. Вряд ли соперники будут закрываться в защите и в ответной встрече. Весьма вероятно, что футболисты вновь забьют не менее четырёх мячей. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 3.30.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

Неймар: останусь в «ПСЖ» вне зависимости от желания болельщиков.

«Барселона» арендует Феликса у «Атлетико» с обязательным правом выкупа.

Доминик Собослаи высказался о дебюте за «Ливерпуль».

На выезде динамовцы обидно упустили победу:
«Динамо» Минск — «Железничар». Скрипченко сделает выводы
«Динамо» Минск — «Железничар». Скрипченко сделает выводы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023