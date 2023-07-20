Прогноз на ответный матч отбора Лиги конференций «Неман» — «Вадуц»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Неман» – «Вадуц».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

Белорусский клуб «Неман» уже в некотором роде преподнёс небольшую сенсацию. Перед матчем в Лихтенштейне в «оленей» эксперты не верили совсем, что довольно странно. Да, у «Немана» совершенно нет еврокубкового опыта в новейшей истории и он далеко не самый лучший клуб своего чемпионата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее белорусы продемонстрировали, что готовы сражаться за право участия в групповой стадии, мотивация на уровне, а сейчас это самое главное. В этой встрече у «Немана» будет одна понятная задача – не пропустить. Подопечные Игоря Ковалевича на выезде всегда играют исключительно на контратаках, охотно отдавая мяч сопернику. И сейчас преимущества домашнего поля не будет, ведь игра состоится в Венгрии.

Стоит отметить, что белорусы забили два гола неделю назад при всего трёх ударах в створ ворот. Эффективность отличная, и сейчас она пригодится. «Вадуц» будет давить, иного выхода у него нет. Гости просто не умеют играть от обороны, стараясь просто забить больше, чем предстоит пропустить. С таким сценарием игры результативность должна быть обоюдной, поэтому предлагаем ставку на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.89.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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