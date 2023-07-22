«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ 22 июля

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.82.
«Команды не сильно поменялись в межсезонье, но понять, как выглядит общий портрет, довольно проблематично.
1-й тур сложный для прогноза, поэтому стоит отталкиваться от того, что мы знаем, что было. Состав «Локомотива» хорош, там есть разумные идеи Галактионова. Мне кажется, что пока романтический период идёт, а на «Рубин» мы ещё должны посмотреть.
Резонно в этом мачте сыграть победу «Локомотива», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 6.15.
Ахметов назвал причины неудач Гончаренко в ЦСКА.
Сёмин: Дзюба продолжит забивать голы, не смотрите в паспорт.
Агент Тюкавина: уважаем выбор Кузяева, но Костя не поедет играть в Европу за еду.
- 22 июля 2023
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июля 2023
-
19:00