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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ 22 июля

«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ 22 июля
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.82.

«Команды не сильно поменялись в межсезонье, но понять, как выглядит общий портрет, довольно проблематично.

Лучшие прогнозы на сегодня.

1-й тур сложный для прогноза, поэтому стоит отталкиваться от того, что мы знаем, что было. Состав «Локомотива» хорош, там есть разумные идеи Галактионова. Мне кажется, что пока романтический период идёт, а на «Рубин» мы ещё должны посмотреть.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Резонно в этом мачте сыграть победу «Локомотива», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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