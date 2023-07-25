«Пари НН» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.09.

«Пари НН» примет у себя дома «Динамо» в рамках 1-го тура Кубка России. Думаю, у хозяев поля тут мало шансов на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» ожидаемо стартовал в РПЛ пару дней назад с поражения. На пути нижегородцев сразу же встал «Зенит». Так что счёт 0:2 ещё не такой большой, каким мог бы быть. Но эта неудача продлила серию проигрышей «Пари НН», которая теперь насчитывает три матча. Причём первые два поражения были у команды от «Динамо» в товарищеских встречах.

Первый официальный матч бело-голубых под руководством Лички не получился. Сразу же клуб проиграл «Краснодару» — 1:3. До определённого времени силы были равны, но затем инициативу забрали «быки». «Динамо» же ничего не смогло сделать с соперником.

Их группа в Кубке России, конечно, не самая простая, особенно для «Пари НН». Кроме «Динамо», в соперниках ещё «Спартак» с «Краснодаром». Но посмотрим, как всё сложится, этот турнир может удивить.

Сейчас же я «чуда» не жду. «Динамо» не может себе позволить уступить во втором матче нового сезона кряду. Так что, даже несмотря на выездную игру, подопечные Лички обязаны тут побеждать. На это и предложу поставить», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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